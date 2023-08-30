Бой между Алексеем Папиным и Сосланом Асбаровым состоится 28 октября в Москве

Российские боксёры Алексей Папин (15-1, КО 14) и Сослан Асбаров (4-0, КО 1) 28 октября на московской «ЦСКА Арене» проведут очный поединок в первом тяжёлом весе. Этот бой возглавит очередное шоу «Лига Ставок. Однажды в ринге», организованное «Iron&Gloves Promotions» при поддержке Федерации бокса России.

До решения об исключении российских и белорусских боксёров из рейтингов WBC Папин занимал первую строчку и был обязательным претендентом на пояс в первом тяжелом весе. Сейчас Папин находится на седьмой позиции в рейтинге WBA. В последнем бою Папин 29 октября 2022 года техническим нокаутом во втором раунде победил боснийца Дамира Бельо.

Сразу после того поединка состоялась первая дуэль взглядов между Асбаровым и Папиным.