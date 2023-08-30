Мадиев и Абдукахоров прошли процедуру взвешивания

Российский боксёр Магомед Мадиев (16-1-3, КО 5) 31 августа в Москве встретится с Кудратилло Абдукахоровым (18-2, КО 10) из Узбекистана. Этот 8-раундовый бой возглавит очередное шоу «Лига Ставок. Однажды в ринге», организованное «Iron&Gloves Promotions» при поддержке Федерации бокса России.

А накануне турнира состоялась официальная процедура взвешивания. Так, вес Мадиева составил 74 кг, а Абдукахорова – 73,8 кг.

В последний раз 28-летний Мадиев выходил на ринг в феврале в Москве, когда свёл вничью поединок с аргентинцем Эмилиано Пучетой. До этого россиянин в августе 2022 года в Дербенте победил соотечественника Евгения Терентьева техническим нокаутом в первом раунде.

Абдукахоров во второй раз будет боксировать на территории России – в июле 2017 года 29-летний боксёр из Узбекистана единогласным решением судей победил россиянина Дмитрия Михайленко в поединке за пояс WBC Silver. Последние пять боев с участием Абдукахорова прошли в США. В феврале Абдукахоров единогласным решением судей уступил американцу ВеШавну Овенсу. А до этого узбекистанец, которому на момент боя с Мадиевым исполнится 30 лет, выходил на ринг только в декабре 2021 года.

- Соскучился по боям, - сказал Магомед Мадиев. - Обещали организовать поединок раньше, ожидал отбоксировать в июле. Но так сложилось, что выйду на ринг в конце августа. Форму оцениваю, как близкую к идеалу. Да, всегда есть, куда стремиться. Ещё даже рядом не идеал, но стараюсь. Оцениваю на процентов 80-90. Абдукахоров – крепкий боксёр. Смотрел его бои, видел, что он тяжело бьет. Но когда проходишь тяжёлый лагерь, то всегда уверен в своих силах. А там уже как пойдёт, только Всевышний знает. Но я уверен, что всё будет хорошо.

В со-главном событии шоу 31 августа состоится второй полуфинал Гран-при в первом тяжёлом весе между известными в поп-индустрии бойцами Максимом «ВДВ» Фёдоровым и Исламом «Джанго» Жангоразовым. Вес Фёдорова составил 90,6 кг, а Жангоразова – 90,7 кг. Победителя этой пары в решающем поединке уже ждёт Александр «Север» Северин.

В 8-раундовом бою Эльнур Самедов (17-1, КО 7, результат взвешивания – 64,9 кг) встретится с Музаффаром Расуловым (10-3, КО 7, вес - 66,5 кг) из Узбекистана. Шигабудин Алиев (10-0-1, КО 7, вес – 90,7 кг) проведёт 6-раундовый бой в первом тяжелом весе с Александром Зубковым (8-7, КО 7, вес – 90,3 кг). В этом шоу будет ещё одно интересное противостояние между бойцами из поп-индустрии – тяжеловес Ислам «Мучитель» Каримов (вес - 143 кг) в 4-раундовом поединке встретится с Александром Куричем (вес - 130 кг).