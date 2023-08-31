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Промоутер Хрговича рассказал, почему Усик не откажется от поединка против хорвата

В своем последнем бою украинец победил Даниеля Дюбуа.
31 августа 2023 10:33
автор: Виталий Овсянников

Известный боксерский промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы хорватского боксера Филипа Хрговича, прокомментировал слухи о поединке своего клиента против Александра Усика.

«Думаю, бой Усика против Хрговича будет назначен на этой неделе. Сейчас у Усика есть возможность потребовать исключение на бой с кем-то другим. Единственный человек, на которого может быть одобрено данное исключение, — это Тайсон Фьюри. Но у Фьюри уже назначен бой, а, значит, Усик будет драться с Хрговичем в декабре. Мне нравятся шансы Хрговича на победу в бою против Усика», — заявил Хирн в интервью Boxing Social.

Напомним, Хргович является обязательным претендентом на титул чемпиона мира IBF, которым владеет Александр Усик.

На счету хорватского боксера 16 побед в 16 боях. Усик также является непобежденным боксером. На его счету 21 бой и 21 победа.

источник: Boxing Social
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