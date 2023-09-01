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Магомед Мадиев победил Абдукахорова в выставочном поединке на турнире в Москве

Зрители могли увидеть также поединки представителей поп-индустрии.
Магомед Мадиев победил Абдукахорова в выставочном поединке на турнире в Москве
01 сентября 2023 09:40
автор: Александр Поволоцкий

В Москве завершилось боксерское шоу «Однажды в ринге».

Его организаторами выступил «Iron&Gloves Promotions» при поддержке Федерации бокса России.

В выставочном в среднем весе Магомед Мадиев нанес поражение победил Кудратилло Абдукахорова из Узбекистана. Российский боксёр победил единогласным решением судей (78:75, 79:73, 79:73).

В со-главном событии состоялся второй полуфинал Гран-при в первом тяжёлом весе, в рамках которого встретились известные в поп-индустрии бойцы Максимы «ВДВ» Фёдоров и Ислам «Джанго» Жангоразов. По итогам четырех раундов большинством решений судей победу одержал Жангоразов. Он встретится в финале с Александром «Севером» Севериным.

В выставочном бою в первом полусреднем весе Эльнур Самедов техническим нокаутом в пятом раунде одолел Музаффара Расулова из Узбекистана. Выступающий в первом тяжелом весе Шигабудин Алиев техническим нокаутом во втором раунде победил Александра Зубкова.

источник: «Советский спорт»
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