Магомед Мадиев победил Абдукахорова в выставочном поединке на турнире в Москве

В Москве завершилось боксерское шоу «Однажды в ринге».

Его организаторами выступил «Iron&Gloves Promotions» при поддержке Федерации бокса России.

В выставочном в среднем весе Магомед Мадиев нанес поражение победил Кудратилло Абдукахорова из Узбекистана. Российский боксёр победил единогласным решением судей (78:75, 79:73, 79:73).

В со-главном событии состоялся второй полуфинал Гран-при в первом тяжёлом весе, в рамках которого встретились известные в поп-индустрии бойцы Максимы «ВДВ» Фёдоров и Ислам «Джанго» Жангоразов. По итогам четырех раундов большинством решений судей победу одержал Жангоразов. Он встретится в финале с Александром «Севером» Севериным.

В выставочном бою в первом полусреднем весе Эльнур Самедов техническим нокаутом в пятом раунде одолел Музаффара Расулова из Узбекистана. Выступающий в первом тяжелом весе Шигабудин Алиев техническим нокаутом во втором раунде победил Александра Зубкова.