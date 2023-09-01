Эррол Спенс воспользовался правом на бой-реванш с Теренсом Кроуфордом

Сегодня, 1 сентября, издание ESPN US сообщает о том, что экс-чемпион мира боксу в полусреднем весе Эррол Спенс активировал пункт о реванше с Теренсом Кроуфордом.

Дата и место проведения поединка пока не сообщаются.

Напомним, первый поединок между двумя непобежденными боксерами состоялся в конце июля и завершился победой Теренса техническим нокаутом в девятом раунде.

Таким образом, Кроуфорд защитил пояс по версии WBO и завоевал титулы WBC, IBF и WBA, принадлежавшие 33-летнему сопернику. Теренс стал первым боксёром в истории, завоевавшим звание абсолютного чемпиона мира в двух весовых категориях, когда их число расширилось до четырёх. В 2017 году американец добился аналогичного результата в категории до 63,5 кг.

Теперь на счету Кроуфорда 40 побед в 40 боях (из них - 31 нокаутом). Спенс потерпел первое поражение в карьере. К поединку с соотечественником он подходил с рекордом 28-0 (22 нокаута).