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Эррол Спенс воспользовался правом на бой-реванш с Теренсом Кроуфордом

Их первый бой состоялся в конце июля.
01 сентября 2023 10:25
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 1 сентября, издание ESPN US сообщает о том, что экс-чемпион мира боксу в полусреднем весе Эррол Спенс активировал пункт о реванше с Теренсом Кроуфордом.

Дата и место проведения поединка пока не сообщаются.

Напомним, первый поединок между двумя непобежденными боксерами состоялся в конце июля и завершился победой Теренса техническим нокаутом в девятом раунде.

Таким образом, Кроуфорд защитил пояс по версии WBO и завоевал титулы WBC, IBF и WBA, принадлежавшие 33-летнему сопернику. Теренс стал первым боксёром в истории, завоевавшим звание абсолютного чемпиона мира в двух весовых категориях, когда их число расширилось до четырёх. В 2017 году американец добился аналогичного результата в категории до 63,5 кг.

Теперь на счету Кроуфорда 40 побед в 40 боях (из них - 31 нокаутом). Спенс потерпел первое поражение в карьере. К поединку с соотечественником он подходил с рекордом 28-0 (22 нокаута).

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