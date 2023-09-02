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Отец Тайсона Фьюри: хочу увидеть бой сына с Джоном Джонсом

Папа британского боксере желает посмотреть на очередной поединок сына.
02 сентября 2023 13:20
автор: Матвей Макаренко

Отец Тайсона Фьюри высказался о возможном сражении сына с Джоном Джонсом. Папа боксера желает вновь увидеть сына в деле.

«Я хочу увидеть бой с Джоном Джонсом. Я не хочу смотреть на их боксёрский поединок, я хочу увидеть их обоих в королевской битве, это позволит выявить сильнейшего. Таков мой план, но я не могу говорить за Тайсона», — приводит слова Фьюри-старшего Sportskeeda со ссылкой на SecondsOut.com.

Напомним, ранее сообщалось, что Александр Усик и Тайсон Фьюри в скором времени смогут договориться о бое. Он мог пройти ещё в апреле этого года.

источник: Sportskeeda
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