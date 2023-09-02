Американский боксер Джонсон подал документы на получение российского гражданства 

Американский боксёр, бывший претендент на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Кевин Владимирович Джонсон подал документы для получения паспорта РФ.

Ранее 43-летний атлет сменил имя на Кевин Владимирович в честь российского президента Владимира Путина.

«Кевин Джонсон подал документы на получение российского гражданства. Также там указано, что у него будет отчество Владимирович. В честь президента России», — заявил агент американца ТАСС.

18 августа Джонсон потерпел поражение от российского боксёра Марка Петровского в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ», который прошёл в Москве.