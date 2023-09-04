Майкл Биспинг оценил шансы Фрэнсиса Нганну в бою с Тайсоном Фьюри

Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг поделился ожиданиями от предстоящего поединка между французом Фрэнсисом Нганну и британцем Тайсоном Фьюри по правилам бокса.

«Нганну будет избит. Это не неуважение к Нганну, он невероятен, он был отличным бойцом в UFC, но он не сможет боксировать с Тайсоном Фьюри. Тайсон Фьюри – феноменальный боксёр, ростом 205 см, быстрый, его финты, техника… все это просто блестяще», — сказал Биспинг в подкасте Eventful Lives Podcast.

Бой состоится 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Добавим, ранее Нганну ушел из UFC в ранге чемпиона мира в тяжелом весе. На его счету 17 побед и три поражения.

В свою очередь, Тайсон Фьюри провел 34 поединка на профессиональном ранге, одержав 33 победы (24 – нокаутом). Еще один бой завершился вничью.