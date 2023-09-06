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Николай Валуев: МОК хочет вынудить россиян не участвовать на Олимпийских играх

Депутат Госдумы РФ зол на МОК.
06 сентября 2023 18:47
автор: Матвей Макаренко

Депутат Госдумы РФ Никола Валуев высказался о ситуации с недопуском россиян до Олимпийских игр. Соревнования пройдут в Париже в 2024 году.

«Частичное участие российских спортсменов допускается исключительно ради соблюдения формализма, при условии, что это будут конкурентные индивидуальные спортсмены. Здесь слишком много условностей, но они еще не все придумали. МОК будет создавать все более и более абсурдные условия, чтобы вынудить наших спортсменов не участвовать», – приводит слова Валуева Sport24.

Напомним, российских и белорусских спортсменов допустят на Олимпиаду только при выполнении ряда жёстких условий и только в нейтральном статусе. При этом в некоторых видах спорта россияне не смогут выступить в связи с тем, что их не допустят к командным соревнованиям.

источник: Sport24
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