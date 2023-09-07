«Я потерял 10 миллионов долларов». Экс-чемпион мира по боксу Ковалев – о бизнес-проектах

Экс-чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Сергей Ковалев рассказал о неудачных бизнес-проектах, из-за которых потерял 10 млн долларов.

Он заявил, что из-за финансовой безграмотности охотно вкладывал деньги в неудачные проекты друзей. Только потом он осознал, что эти люди были с ним рядом только из-за денег.

«Я потерял 10 миллионов долларов. С моим успехом на ринге мне стали приходить большие суммы денег, которые вскружили мне голову, естественно, я был к этому не готов. Ко мне стало прилипать много друзей-присосок с очень интересными бизнес-проектами, в которые я, конечно, охотно вкладывался. И по финалу они все были просто сказками про белого бычка. Это говорит о том, что у меня не было финансовой грамотности, потому что мне некогда было этим заниматься — я всегда и все время уделял только боксу и добился в нем успехов», — заявил Ковалев в своих социальных сетях.

В 2014 году Ковалев был признан лучшим боксером года по версии The Ring. На его счету имеются победы над такими легендами как Бернард Хопкинс, Жан Паскаль, Элейдер Альварес и многими другими. В общей сложности он провёл 35 боев, одержал 30 побед, четыре раза уступил и один бой закончил вничью.