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Тайсон Фьюри сказал, с кем хочет подраться после боя с Нганну

Это чемпион UFC.
08 сентября 2023 11:41
автор: Максим Скороходов

Чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри рассказал, с кем бы он хотел провести бой после поединка с экс-обладателем пояса UFC Фрэнсисом Нганну.

«Я хочу драться с очень большими звездами. Следующим в списке идет Джон Джонс. Я надеру ему задницу! Ещё один боец ​​UFC!» - приводит MMA News слова Фьюри.

Джон Джонс является действующим чемпионом UFC в тяжёлом весе. 11 ноября он будет защищать титул в поединку со Стипе Миочичем.

Бой Фьюри - Нгнанну пройдёт 28 октября по правилам бокса. Противостояние тяжеловесов состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

источник: MMA News
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