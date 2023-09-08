Тайсон Фьюри сказал, с кем хочет подраться после боя с Нганну

Чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри рассказал, с кем бы он хотел провести бой после поединка с экс-обладателем пояса UFC Фрэнсисом Нганну.

«Я хочу драться с очень большими звездами. Следующим в списке идет Джон Джонс. Я надеру ему задницу! Ещё один боец ​​UFC!» - приводит MMA News слова Фьюри.

Джон Джонс является действующим чемпионом UFC в тяжёлом весе. 11 ноября он будет защищать титул в поединку со Стипе Миочичем.

Бой Фьюри - Нгнанну пройдёт 28 октября по правилам бокса. Противостояние тяжеловесов состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).