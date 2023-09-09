Назван вероятный соперник Дмитрия Бивола для следующей защиты чемпионского титула WBA

Промоутер Эдди Хирн заявил, что, скорее всего, следующим соперником непобежденного российского боксера Дмитрия Бивола станет британец Линдон Артур.

В интервью журналисту Майклу Бенсону он сообщил, что работает над организацией этого поединка.

Напомним, Дмитрий Бивол является действующим чемпионом мира WBA в полутяжелом весе. На счету российского боксера 21 победа и 21 бою. В активе Линдона Артура 24 поединка и 23 выигрыша.

Ранее британский промоутер заявил, что Бивол выйдет на ринг 2 или 9 декабря. Бивол провел последний поединок в ноябре 2022 года, одержав победу над мексиканцем Хильберто Зименесом.