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Назван вероятный соперник Дмитрия Бивола для следующей защиты чемпионского титула WBA

На счету российского боксера 21 победа и 21 бою.
09 сентября 2023 12:35
автор: Виталий Овсянников

Промоутер Эдди Хирн заявил, что, скорее всего, следующим соперником непобежденного российского боксера Дмитрия Бивола станет британец Линдон Артур.

В интервью журналисту Майклу Бенсону он сообщил, что работает над организацией этого поединка.

Напомним, Дмитрий Бивол является действующим чемпионом мира WBA в полутяжелом весе. На счету российского боксера 21 победа и 21 бою. В активе Линдона Артура 24 поединка и 23 выигрыша.

Ранее британский промоутер заявил, что Бивол выйдет на ринг 2 или 9 декабря. Бивол провел последний поединок в ноябре 2022 года, одержав победу над мексиканцем Хильберто Зименесом.

источник: «Советский спорт»
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