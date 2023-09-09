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Отец Фьюри не исключил, что Нганну может нокаутировать Тайсона

Поединок пройдет 28 октября в Саудовской Аравии.
09 сентября 2023 20:17
автор: Александр Бойченко

Джон Фьюри, отец действующего чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри, не исключил, что французский боец Фрэнсис Нганну способен нанести нокаутирующий удар в ближайшем поединке.

«Нганну — опасный чувак. Он больше 2 метров ростом, 120-130 килограммов чистых мышц. Да еще и немного скоростной.

Мы настроены на насыщенный вечер. Сейчас я нервничаю, ведь это мой сын, и я не хочу видеть, как ему причиняют боль. Если он попадет под апперкот Нганну, нам придется пришивать Тайсону голову обратно», — заявил Фьюри-старший Seconds Out.

Добавим, бой двух тяжеловесов состоится 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На счету Фьюри 34 профессиональных боя, в которых он одержал 33 победы. Еще одна встреча завершилась вничью.

источник: SecondsOut
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