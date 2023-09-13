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Сауль Альварес назвал лучших боксеров современности

Мнение экс-первого номера «p4p».
13 сентября 2023 10:02
автор: Виталий Овсянников

Действующий абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес, долгое время занимавший первое место в списке лучших боксеров мира, независимо от весовой категории, назвал имена лучших боксеров современности.

«Знаете, я думаю, что мы все заслуживаем быть первыми в рейтинге лучших боксеров. Я думаю, что это неуважение ставить кого-то на первое место, потому что, знаете, у вас есть Иноуэ, есть Кроуфорд, есть Усик, есть много отличных бойцов. И я думаю, что все мы достойны быть первыми», — сказал Альварес на The Last Stand Podcast.

Отметим, что на счету 33-летнего Сауля Альвареса 63 боя, 59 побед, два поражения и два поединка, завершившихся вничью. Свой следующий бой мексиканец проведет против Джермелла Чарло 30 сентября.

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