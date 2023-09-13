Папин: удар Дюбуа был легитимным, но Усик одержал справедливую победу

Российский боксер Алексей Папин поделился мнением о поединке Александра Усика и Даниэля Дюбуа.

«Думаю, что Александр подошел, как всегда, в нормальной форме к бою и одержал справедливую победу, но удар Дюбуа был легитимным. Он попал в пояс. Если бы судья открыл счет, думаю, что Усик бы поднялся и этот раунд довел бы до конца. Он бы подвигался, если действительно было тяжелое попадание, а потом все равно довел бы бой до победы. Судья дал ему возможность отдохнуть, а он ей воспользовался, почему бы и нет? Открыли бы счет, он встал бы и продолжил поединок», — цитирует Папина Metaratings.ru.

Напомним, в поединке против Дюбуа украинский боксер пропустил удар в область пояса в пятом раунде. Усик рухнул на пол, а судья посчитал, что это был удар ниже пояса, поэтому дал украинцу время на восстановление. Дюбуа и его команда считают, что этот удар был нанесен по всем правилам.