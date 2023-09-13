ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Папин: удар Дюбуа был легитимным, но Усик одержал справедливую победу

Российский боксёр высказался о поединке украинца.
13 сентября 2023 20:45
автор: Александр Кожевников

Российский боксер Алексей Папин поделился мнением о поединке Александра Усика и Даниэля Дюбуа.

«Думаю, что Александр подошел, как всегда, в нормальной форме к бою и одержал справедливую победу, но удар Дюбуа был легитимным. Он попал в пояс. Если бы судья открыл счет, думаю, что Усик бы поднялся и этот раунд довел бы до конца. Он бы подвигался, если действительно было тяжелое попадание, а потом все равно довел бы бой до победы. Судья дал ему возможность отдохнуть, а он ей воспользовался, почему бы и нет? Открыли бы счет, он встал бы и продолжил поединок», — цитирует Папина Metaratings.ru.

Напомним, в поединке против Дюбуа украинский боксер пропустил удар в область пояса в пятом раунде. Усик рухнул на пол, а судья посчитал, что это был удар ниже пояса, поэтому дал украинцу время на восстановление. Дюбуа и его команда считают, что этот удар был нанесен по всем правилам.

источник: Metaratings.ru
Сауль Альварес назвал лучших боксеров современности
Мнение экс-первого номера «p4p».
13.09.2023 10:02
Бокс
автор: Виталий Овсянников
Отец Фьюри не исключил, что Нганну может нокаутировать Тайсона
Поединок пройдет 28 октября в Саудовской Аравии.
09.09.2023 20:17
Бокс
автор: Александр Бойченко
Назван вероятный соперник Дмитрия Бивола для следующей защиты чемпионского титула WBA
Назван вероятный соперник Дмитрия Бивола для следующей защиты чемпионского титула WBA
На счету российского боксера 21 победа и 21 бою.
09.09.2023 12:35
Бокс
автор: Виталий Овсянников
Тайсон Фьюри сказал, с кем хочет подраться после боя с Нганну
Это чемпион UFC.
08.09.2023 11:41
Бокс
автор: Максим Скороходов
Тайсон Фьюри обвинил Усика в жульничестве во время поединка против Дюбуа
Бой завершился победой украинца.
08.09.2023 06:21
Бокс
автор: Виталий Овсянников
«Я потерял 10 миллионов долларов». Экс-чемпион мира по боксу Ковалев – о бизнес-проектах
В 2014 году он был признан лучшим боксером года по версии The Ring.
07.09.2023 14:21
Бокс
автор: Виталий Овсянников
Николай Валуев: МОК хочет вынудить россиян не участвовать на Олимпийских играх
Депутат Госдумы РФ зол на МОК.
06.09.2023 18:47
Бокс
автор: Матвей Макаренко
Майкл Биспинг оценил шансы Фрэнсиса Нганну в бою с Тайсоном Фьюри
Поединок состоится 28 октября в Саудовской Аравии.
04.09.2023 20:17
Бокс
автор: Александр Бойченко
Опубликовано видео гибели подростка во время боксёрского спарринга в Подмосковье
Трагедия произошла на стадионе «Металлург» в Видном.
04.09.2023 11:06
Бокс
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.