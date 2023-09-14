Олег Саитов: раньше сборная России по боксу была сильнее

Популярный российский боксер Олег Саитов, дважды побеждавший на Олимпийских играх, считает, что 25 лет назад национальная сборная по боксу демонстрировала гораздо более убедительные результаты.

«Когда мы выступали, то выходили в финалы, полуфиналы и там все были международники, заслуженные мастера спорта. Поэтому, скажем так, на наш взгляд, сборная была посильнее. Это не в обиду нынешней команде. Просто сейчас хороших ребят сразу забирают практически в профессионалы», — заявил Саитов в интервью изданию «Чемпионат».

Напомним, Олег Саитов является двукратным олимпийским чемпионом (1996, 2000), чемпионом мира (1997) и двукратным чемпионом Европы (1998, 2004). Несмотря на впечатляющие успехи в любительском боксе, он так и не перешёл в профессионалы.