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Олег Саитов назвал фаворита в бою между Фьюри и Нганну

Поединок состоится в Саудовской Аравии.
14 сентября 2023 09:47
автор: Александр Поволоцкий

Двукратный победитель Олимпийских игр Олег Саитов высказался о предстоящем бое между британцем Тайсоном Фьюри и камерунским MMA-бойцом Фрэнсисом Нганну.

Отметим, что поединок пройдет 28 октября в Эр-Рияде.

«Шансы Нгaнну? У человека с таким удaром и такой физикой всегда есть шaнс. Дело в том, что он выходит на другую тeрриторию, Фьюри знает много бокcёрских нюансов: дистанция, как засушить бой, как вымотaть соперника. Если в своей манере он будет действовать, то, думаю, победит Фьюри. Но не исключаю, что если будет тoчный, чёткий удар, то, может, и Нганну», — приводит «Чемпионат» слова Саитова.

Нганну за карьеру одержал 17 побед и потерпел три поражения в MMA. Он удерживал чемпионский пояс UFC в тяжелом весе.

В активе Фьюри 33 победы, одна ничья и ни одного поражения. Он владеет чемпионским поясом в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета.

источник: Чемпионат.com
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