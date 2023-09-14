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Тайсон Фьюри заявил, что у него больше нет желания выходить на ринг против Усика

Следующий бой британец проведет против Франсиса Нганну.
14 сентября 2023 14:15
автор: Виталий Овсянников

Действующий чемпион мира по боксу по версии WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что больше не желает драться с украинцем Александром Усиком, так как его побил Даниэль Дюбуа.

«Я больше не хочу драться с Усиком, потому что он огромный кусок дерьма! И его всё равно побил Даниэль Дюбуа. Хотя это и неважно. Но его 100% нокаутировали ударом в корпус. Он просто слабак. Мне больше неинтересно с ним драться», — заявил Фьюри в интервью IFL TV.

Британский боксер провел 34 боя в профессиональном боксе и одержал 33 победы. На счету украинца 21 виктория в 21 поединке. Кроме того, Александр Усик является обладателем титулов чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO и The Ring.

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