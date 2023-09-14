Юбэнк-младший заявил, что хочет провести бой с Геннадием Головкиным

Британский боксёр Крис Юбэнк-младший бросил вызов казахстанскому атлету Геннадию Головкину.

«Хочу провести бой с Геннадием уже много лет. Почему нет? Кто может принести ему больше денег, чем я или Канело? Но новый бой с Альваресом никто не будет смотреть. Я единственный соперник, которого люди хотят видеть на ринге с Головкиным. Я никогда не расхочу этот бой. Головкин — великое имя, было бы здорово подраться с ним в Великобритании», – приводит слова 33-летнего спортсмена IFL TV.

В профессиональной карьере Головкин принял участие в 45 боях, в которых одержал 42 победы. На счету Юбэнка-младшего 36 поединков, 33 победы и три поражения.