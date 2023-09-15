Чемпионка Европы по боксу — об отношении МОК к России: принижение страны

Чемпионка мира и Европы по боксу Елена Савельева назвала унизительным отношение к россиянам со стороны Международного олимпийского комитета (МОК).

Олимпийский комитет России (ОКР) пока не получил приглашение на Олимпиаду-2024, МОК ранее рекомендовал допускать россиян до соревнований лишь в нейтральном статусе.

«Я в этой ситуации могу сказать только за себя. Я бы, конечно же, не поехала. Такое решение — из-за моего отношения к тому, что происходит в последнее время, и из-за отношения к России со стороны Международного олимпийского комитета. Для меня это принижение нашей страны и обезличивание наших спортсменов. И даже возможная победа на Играх не будет такой, какой она стала бы при других условиях. Но ситуации ведь у каждого спортсмена бывают разные», — цитирует Савельеву РИА Новости.