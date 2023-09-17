Фьюри назвал Усика «маленькой сосиской» и поставил новое условие для проведения их боя

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри рассказал, при каких обстоятельствах хочет провести бой с украинцем Александром Усиком. Последний является действующим обладателем чемпионских поясов WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжёлом весе.

«Был ли бой с Усиком когда-нибудь моим приоритетом? Я когда-нибудь говорил, что хочу драться за звание абсолютного чемпиона? Это всегда была какая-то маленькая грёбаная мечта.

Сейчас мне нужно посоперничать с Фрэнсисом Нганну. Если другая маленькая сосиска захочет бороться за титул абсолютного чемпиона мира, и если он готов взять небольшой процент, то только тогда мы сможем это осуществить. А если он захочет большую сумку денег? Этого не произойдёт.

Усик и его команда были дураками! Им предложили бой на «Уэмбли», и мы пошли дальше. Вот и всё. Теперь мы встречаемся с Фрэнсисом Нганну», — приводит слова Фьюри Bloody Elbow.

Александр Усик в августе 2022 года в бою-реванше с Энтони Джошуа защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в тяжёлом весе. До перехода в «супертяжи» украинец стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе. Всего в его активе 21 победа в 21 поединке на профессиональном ринге.

Тайсон Фьюри на профессиональном ринге провёл 33 боя и одержал 32 победы при одной ничьей.