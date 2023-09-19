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Кулачный боец TOP DOG Игорь «Имеля» Ионов спровоцировал массовую драку в Москве

Ранее он рассказывал, как предотвращать уличные потасовки.
19 сентября 2023 09:08
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 19 сентября, Telegram-канал Baza сообщил о том, что кулачный боец TOP DOG Игорь «Имеля» Ионов задержан сотрудниками полиции за участие в массовой драке.

В ночь с 16 на 17 сентября он отдыхал с друзьями в московском караоке-клубе «Галактика». В процессе отдыха произошёл конфликт, который перешёл в массовую драку, участником которой стал опытный кулачный боец Игорь Ионов. Разнять потасовку удалось только сотрудникам правоохранительных органов.

Недавно в одном из интервью боец TOP DOG рассказывал, как правильно предотвращать уличные потасовки. Однако на этот раз мирно урегулировать конфликт у него не получилось.

В своем последнем поединке в июне 2023 года «Имеля» победил Суламбека «Алого зверя» Шахгириева.

источник: Телеграм-канал Baza
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