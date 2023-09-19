Оливер рассказал, с кем подерется Фьюри после боя с Нганну

Экс-боксер Спенсер Оливер высказался о будущем непобежденного британского боксера, чемпиона мира WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри. 2

8 октября Фьюри проведет выставочный поединок по правилам бокса против камерунского бойца ММА Фрэнсиса Нганну в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Джошуа может стать соперником Фьюри раньше Усика. Я думаю, Джошуа находится в таком положении, когда бой с Фьюри как никогда близок. А бой Усика и Фьюри как никогда далек, потому что саудовцы не захотят тратить деньги на этот поединоа», — заявил Оливер в интервью First Bell Boxing Show.

К слову, Фьюри провел 34 боя в профессиональном боксе и одержал 33 победы.