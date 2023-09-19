ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Оливер рассказал, с кем подерется Фьюри после боя с Нганну

Ранее у британца сорвался бой с Усиком.
19 сентября 2023 15:14
автор: Степан Шереметьев

Экс-боксер Спенсер Оливер высказался о будущем непобежденного британского боксера, чемпиона мира WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри. 2

8 октября Фьюри проведет выставочный поединок по правилам бокса против камерунского бойца ММА Фрэнсиса Нганну в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Джошуа может стать соперником Фьюри раньше Усика. Я думаю, Джошуа находится в таком положении, когда бой с Фьюри как никогда близок. А бой Усика и Фьюри как никогда далек, потому что саудовцы не захотят тратить деньги на этот поединоа», — заявил Оливер в интервью First Bell Boxing Show.

К слову, Фьюри провел 34 боя в профессиональном боксе и одержал 33 победы.

Кулачный боец TOP DOG Игорь «Имеля» Ионов спровоцировал массовую драку в Москве
Ранее он рассказывал, как предотвращать уличные потасовки.
19.09.2023 09:08
Бокс
автор: Виталий Овсянников
Фьюри назвал Усика «маленькой сосиской» и поставил новое условие для проведения их боя
Цыганский король не стесняется в выражениях.
17.09.2023 13:42
Бокс
автор: Виталий Стопин
Чемпионка Европы по боксу — об отношении МОК к России: принижение страны
Отечественные спортсмены отстранены от международных соревнований.
15.09.2023 10:20
Бокс
автор: Степан Шереметьев
Юбэнк-младший заявил, что хочет провести бой с Геннадием Головкиным
Ранее британец являлся чемпионом мира по версии IBO и WBA.
14.09.2023 18:57
Бокс
автор: Глеб Шевяков
Тайсон Фьюри заявил, что у него больше нет желания выходить на ринг против Усика
Следующий бой британец проведет против Франсиса Нганну.
14.09.2023 14:15
Бокс
автор: Виталий Овсянников
Олег Саитов назвал фаворита в бою между Фьюри и Нганну
Поединок состоится в Саудовской Аравии.
14.09.2023 09:47
Бокс
автор: Александр Поволоцкий
Олег Саитов: раньше сборная России по боксу была сильнее
Мнение двукратного олимпийского чемпиона.
14.09.2023 08:09
Бокс
автор: Виталий Овсянников
Папин: удар Дюбуа был легитимным, но Усик одержал справедливую победу
Российский боксёр высказался о поединке украинца.
13.09.2023 20:45
Бокс
автор: Александр Кожевников
Сауль Альварес назвал лучших боксеров современности
Мнение экс-первого номера «p4p».
13.09.2023 10:02
Бокс
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.