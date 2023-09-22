Тайсон Фьюри назвал единственного боксера, которому может проиграть

Действующий чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри, не проигравший в своей профессиональной карьере ни одного боя, ответ на вопрос, какому боксеру он может проиграть.

«Самый опасный соперник для меня — я сам. Каждый раз. Единственный человек, который может побить Тайсона Фьюри, он сам. Ментально. Самая сложная битва, которая у меня была, — за мое психическое здоровье. Ты никогда не сможешь выиграть этот бой», — заявил Фьюри в интервью Out Of Interest.

Ранее британский боксер признался, что страдает от биполярного расстройства личности.

Тайсон Фьюри провел 34 боя в профессиональном боксе и одержал 33 победы. Один поединок завершился вничью.

28 октября британец выйдет на ринг против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.