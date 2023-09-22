Менеджер Фьюри намекнул на проведение боя против Усика

Спенсер Браун, менеджер британского боксера Тайсона Фьюри, намекнул на проведение титульного боя своего подопечного против представителя Украины Александра Усика за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.

«Если в вашем списке рождественских желаний есть боксерский бой в супертяжёлом весе, который вы хотите увидеть, то это желание вполне может сбыться. Я скажу так: «Саудовцы сделают всем нам подарок на Рождество», — приводит слова Брауна The Fight.

Отметим, что Фьюри провел 34 боя за профессиональную карьеру и одержал 33 победы (1 ничья). Что касается Усика, то в его активе 21 выигрыш в 21 поединке.