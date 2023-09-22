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Менеджер Фьюри намекнул на проведение боя против Усика

Ранее поединок между боксерами сорвался.
Менеджер Фьюри намекнул на проведение боя против Усика
22 сентября 2023 12:52
автор: Степан Шереметьев
автор фото: Getty Images

Спенсер Браун, менеджер британского боксера Тайсона Фьюри, намекнул на проведение титульного боя своего подопечного против представителя Украины Александра Усика за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.

«Если в вашем списке рождественских желаний есть боксерский бой в супертяжёлом весе, который вы хотите увидеть, то это желание вполне может сбыться. Я скажу так: «Саудовцы сделают всем нам подарок на Рождество», — приводит слова Брауна The Fight.

Отметим, что Фьюри провел 34 боя за профессиональную карьеру и одержал 33 победы (1 ничья). Что касается Усика, то в его активе 21 выигрыш в 21 поединке.

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