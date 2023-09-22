Дэн Харди: Нганну достаточно одного удара, чтобы изменить ход боя с Фьюри

Экс-претендент на пояс UFC Дэн Харди высказался о предстоящем поединке между бывшим чемпионом промоушена в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну и с чемпионом мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсоном Фьюри.

«Сильнейшие удары Нганну – это то, что будет иметь решающее значение. Пытаться перебоксировать Фьюри – это пустая трата сил и времени. Он не будет этого делать. Ему не нужно беспокоиться о количестве ударов, потому что достаточно одного, чтобы изменить ход боя», – цитирует Харди MMA News.

Нганну встретится с Фьюри в бою по правилам бокса 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

34-летний британец Фьюри провёл на профессиональном ринге 34 боя, 33 из которых завершились в его пользу. В 24 поединках он нокаутировал своих оппонентов. Один бой с участием боксёра завершился вничью.

36-летний француз Нганну провёл в ММА 20 боёв. В 17 из них он одержал победы, 12 раз спортсмен выиграл нокаутом. Также на его счету три поражения.