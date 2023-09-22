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Михаил Кокляев заявил, что Александр Емельяненко не готов к проведению реванша

Ранее спортсмены уже встречались на профессиональном ринге.
22 сентября 2023 20:41
автор: Александр Бойченко

Российский стронгмен Михаил Кокляев рассказал о возможной организации поединка против Александра Емельяненко по правилам смешанных единоборств.

«Я жене пообещал, что драться с Емельяненко в ринге не буду. Но я ее обхитрил, сказал про ринг и ничего не говорил про клетку или октагон. Если Саша не против, я готов подраться по ММА, но я думаю, что Саша в этом плане совсем не готов», – заявил Кокляев Mma.metaratings.ru.

Добавим, в последние несколько месяцев Емельяненко находится в реабилитационном центре в Ингушетии и лечится от алкоголизма.

Напомним, в ноябре 2019 года Александр Емельяненко и Михаил Кокляев провели поединок по правилам бокса. Емельяненко нокаутировал оппонента уже в первом раунде.

источник: Mma.metaratings.ru
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