Тренер Уайлдера считает, что Усик был бы на уровне Мухаммеда Али

Малик Скотт, тренер американского боксера Деонтея Уайлдера, назвал имена самых выдающихся супертяжеловесов современного поколения.

«В любую эпоху Деонтей Уайлдер был бы на уровне Мухаммеда Али, Джорджа Формана и других звезд. Я верю, что он был бы силой, с которой нужно считаться. Тоже самое с Тайсоном Фьюри, насчет остальных я не уверен. Усик тоже входит в число лучших, он заслуживает намного больше уважения, чем получает», — заявил Скотт в интервью Talk Sport.

К слову, Усик провел 21 бой в профессиональном боксе и одержал 21 победу. Украинец является чемпионом мира WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе.