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Тренер Уайлдера считает, что Усик был бы на уровне Мухаммеда Али

Украинец является чемпионом мира WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе.
23 сентября 2023 15:03
автор: Степан Шереметьев

Малик Скотт, тренер американского боксера Деонтея Уайлдера, назвал имена самых выдающихся супертяжеловесов современного поколения.

«В любую эпоху Деонтей Уайлдер был бы на уровне Мухаммеда Али, Джорджа Формана и других звезд. Я верю, что он был бы силой, с которой нужно считаться. Тоже самое с Тайсоном Фьюри, насчет остальных я не уверен. Усик тоже входит в число лучших, он заслуживает намного больше уважения, чем получает», — заявил Скотт в интервью Talk Sport.

К слову, Усик провел 21 бой в профессиональном боксе и одержал 21 победу. Украинец является чемпионом мира WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе.

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