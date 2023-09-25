Сауль Альварес назвал причину, которая помешала ему одержать вверх над Биволом

Знаменитый мексиканский боксер Сауль Альварес заявил, что его до сих пор ранит поражение от россиянина Дмитрия Бивола.

«Физически я не был готов на 100%. Моя рука не была в порядке, я не мог тренироваться в полную силу. За неделю до боя я получил травму ребра на тренировке.

Мне не следовало драться. Это поражение все еще ранит меня, и я все еще не пережил этот момент. Это сильно повлияло на меня, потому что я не должен проигрывать. Я лучше него», — сказал Альварес журналисту Уго Санчесу.

Напомним, боксеры провели поединок в мае 2022 года. Бивол одержал победу единогласным решением судей. На его счету 21 победа при полном отсутствии поражений.