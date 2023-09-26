Тренер Гассиева объяснил, зачем российский боксёр получил гражданство Армении

Виталий Сланов, тренер бывшего чемпиона мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) Мурата Гассиева, рассказал, зачем его подопечный принял армянское гражданство.

«Для нас это чисто вспомогательный вариант. Мурат никогда гражданство не менял и не собирается. Он как был россиянином, так им и остаётся. Он может отказаться от всего остального, но гражданства не поменяет.

Мурат взял второе гражданство. Но я не считаю это чем-то ужасным. Я просто говорю своё мнение. Он россиянин — и останется россиянином.

Я люблю Россию. Хотя объездил весь мир. И только в США раз 30 был. Но для меня любимые города — Москва и Владикавказ», — приводит слова Сланова «Чемпионат».

Мурат Гассиев дебютировал на профессиональном ринге в 2011 году. За 11 лет в его активе 30 побед и одно поражение, а один бой был признан несостоявшимся. Ранее 29-летнему россиянину принадлежали пояса чемпиона мира по версиям IBF и WBA в первом тяжёлом весе.