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Тренер Гассиева объяснил, зачем российский боксёр получил гражданство Армении

Армянский паспорт облегчит Мурату получение виз в западные страны.
26 сентября 2023 10:16
автор: Виталий Стопин

Виталий Сланов, тренер бывшего чемпиона мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) Мурата Гассиева, рассказал, зачем его подопечный принял армянское гражданство.

«Для нас это чисто вспомогательный вариант. Мурат никогда гражданство не менял и не собирается. Он как был россиянином, так им и остаётся. Он может отказаться от всего остального, но гражданства не поменяет.

Мурат взял второе гражданство. Но я не считаю это чем-то ужасным. Я просто говорю своё мнение. Он россиянин — и останется россиянином.

Я люблю Россию. Хотя объездил весь мир. И только в США раз 30 был. Но для меня любимые города — Москва и Владикавказ», — приводит слова Сланова «Чемпионат».

Мурат Гассиев дебютировал на профессиональном ринге в 2011 году. За 11 лет в его активе 30 побед и одно поражение, а один бой был признан несостоявшимся. Ранее 29-летнему россиянину принадлежали пояса чемпиона мира по версиям IBF и WBA в первом тяжёлом весе.

источник: Чемпионат.com
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