Дмитрий Бивол обозначил срок для своего следующего боя

Российский боксер Дмитрий Бивол, в настоящий момент являющийся чемпионом мира по версии WBA в полутяжёлом весе, заявил, что планирует выйти в ринг до конца нынешнего года.

«У нас была задержка с возвращением в ринг, но, честно говоря, это была запланированная задержка, вызванная желанием взять небольшую паузу. Мой план состоит в том, чтобы вернуться в ринг к концу этого года. Знаю, что моя команда работает над этим. Я, со своей стороны, буду готов», — цитирует Бивола издание The Ring.

На счету 32-летнего российского боксера 21 победа в 21 поединке. В своем последнем бою Дмитрий Бивол победил мексиканца Хильберто Рамиреса. Встреча состоялась 5 ноября 2022 года.