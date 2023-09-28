Фрэнсис Нганну: я не считаю себя бойцом смешанных единоборств

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну выразил свое отношение к американцу Джону Джонсу.

«Джон Джонс – всего лишь часть системы, против которой я восстал. В какой-то момент он встал у меня на пути, но и он уже не на моем пути.

Я не тренируюсь с менталитетом ММА, как будто я парень из ММА. Я собираюсь боксировать и тренироваться как боксер. Я не считаю себя бойцом ММА, поэтому надеюсь, что вы, ребята, увидите во мне боксера», – приводит слова Нганну MMA Mania.

Франсис Нганну 28 октября встретится с чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсоном Фьюри. Камерунец и британец подерутся в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Их бой пройдет в формате 10 раундов, но титул WBC на кону стоять не будет.

Нганну выступал в UFC с 2015 года. Он одержал 12 побед и потерпел два поражения. В марте 2021-го камерунец одолел Стипе Миочича и завоевал чемпионский титул. Последним соперником Нганну был француз Сириль Ган. Титульный бой прошел на турнире UFC 270 в Калифорнии (США) в январе 2022 года. Нганну победил единогласным решением судей и защитил титул.