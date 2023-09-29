Украинец Гвоздик считает, что он справедливо проиграл россиянину Бетербиеву: Артур был лучше меня

Украинский боксёр Александр Гвоздик высказался о своём единственном поражении в профессиональной карьере от россиянина Артура Бетербиева.

Напомним, что в октябре 2019 года Бетербиев нокаутировал Гвоздика в 10-м раунде.

«Я был не готов ко встрече с Бетербиевым, когда мы дрались. Это мое оправдание. Он был лучше — он победил. Артур — хороший боец, просто монстр. Но я хочу доказать, что могу учиться на своих ошибках», — приводит слова спортсмена The Ring.

Отметим, что Гвоздик провёл 20 боёв на профессиональном ринге и одержал 19 побед.