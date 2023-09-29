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Промоутер Усика рассказал, кто организовал бой против Фьюри

Поединок может состояться 23 декабря или в январе 2024 года в Саудовской Аравии.
29 сентября 2023 19:32
автор: Степан Шереметьев

Александр Красюк, промоутер украинского боксера Александра Усика, высказался о подписании контракта на бой своего клиента против британца Тайсона Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.

Ранее сообщалось, что поединок состоится в Саудовской Аравии 23 декабря 2023 года или в январе 2024 года.

«Моя благодарность Саудовской Аравии и министру по делам развлечений Турки Аль Аш-Шейху за то, что этот бой состоится. Уважение Тайсону за его смелость и спасибо Богу за все, что он дает нам», — приводит слова Красюка K2.

За профессиональную карьеру в активе Усика 21 победа в 21 поединке. Что касается Фьюри, то он провел 34 боя и одержал 33 победы. Один поединок завершился вничью.

Усик и Фьюри подписали контракт на бой
Усик и Фьюри подписали контракт на бой
Также определены примерные даты поединка.
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