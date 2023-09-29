Промоутер Фьюри считает, что бой Тайсона против Усика станет крупнейшим событием века

Фрэнк Уоррен, промоутер британского боксёра Тайсона Фьюри, прокомментировал подписание контракта на бой против украинца Александра Усика за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.

Ранее сообщалось, что поединок состоится в Саудовской Аравии 23 декабря 2023 года или в январе 2024 года

«Это самый большой бой, который может быть в нашем виде спорта. Тяжёловесы всегда будоражат воображение фанатов, и у меня нет сомнений, что это будет крупнейшее боксёрское событие века», — приводит слова Уоррена K2.

За профессиональную карьеру в активе Усика 21 победа в 21 поединке. Что касается Фьюри, то он провел 34 боя и одержал 33 победы. Один поединок завершился вничью.