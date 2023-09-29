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Шведский боксёр Валлин отказался от рукопожатия с Гассиевым на церемонии взвешивания

Поединок состоится 30 сентября.
29 сентября 2023 22:55
автор: Денис Владимиров

Шведский боксёр Отто Валлин отказался от рукопожатия с россиянином Муратом Гассиевым во время процедуры взвешивания перед их поединком, который состоится в Турции. Об этом сообщает «РИА Новости».

Бой состоится 30 сентября. Вес Гассиева перед поединком – 98 кг, Валлин показал на весах 107,75 кг.

«Я проявил к нему уважение, как и ко всем своим соперникам. Но он почему-то не стал этого делать. Я на него не обиделся. Просто было чуть непривычно», – прокомментировал Гассиев поведение своего соперника.

Гассиев – бывший чемпион IBF и WBA в первом тяжелом весе. На счету россиянина 30 побед (23 – нокаутом) и одно поражение. В активе Валлина 25 побед (14 – нокаутом) при одном поражении.

источник: «РИА Новости»
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