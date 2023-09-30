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Кевин Джонсон одержал первую победу после получения гражданства РФ

Бывший американец в субботу, 30 сентября, одолел своего экс-соотечественника Джейсона Гаверна.
30 сентября 2023 20:33
автор: Глеб Шевяков

Американский боксёр, бывший претендент на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Кевин Владимирович Джонсон выиграл свой дебютный бой после получения российского гражданства.

Сегодня, 30 сентября, 44-летний спортсмен победил представителя США Джейсона Гаверна единогласным решением судей в рамках турнира по боксу в Набережных Челнах.

Ранее 43-летний атлет сменил имя на Кевин Владимирович в честь российского президента Владимира Путина, а позже получить гражданство России.

источник: «Советский спорт»
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Поединок состоится 30 сентября.
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