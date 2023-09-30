Американский боксёр, бывший претендент на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Кевин Владимирович Джонсон выиграл свой дебютный бой после получения российского гражданства.

Сегодня, 30 сентября, 44-летний спортсмен победил представителя США Джейсона Гаверна единогласным решением судей в рамках турнира по боксу в Набережных Челнах.

Ранее 43-летний атлет сменил имя на Кевин Владимирович в честь российского президента Владимира Путина, а позже получить гражданство России.