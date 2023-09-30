WBA рассказали о наказании шведского боксёра за то, что он не пожал руку Гассиеву

WBA рассказала, будут ли применены санкции к шведскому боксёру Отто Валлину за то, что он отказался пожать руку россиянину Мурату Гассиеву во время процедуры взвешивания, предваряющей поединок спортсменов.

«Валлин не будет наказан. Это его право жать или не жать руку. Подобные вещи не считаются нарушением», - приводит ТАСС слова представителя WBA.

Бой Гассиев - Валлин состоится 30 сентября в турецкой Анталье. 29-летний россиянин будет защищать титул интерконтинентального чемпиона WBA.