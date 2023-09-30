ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

WBA рассказали о наказании шведского боксёра за то, что он не пожал руку Гассиеву

Подобное пренебрежение было продемонстрировано на взвешивании.
30 сентября 2023 23:17
автор: Максим Скороходов

WBA рассказала, будут ли применены санкции к шведскому боксёру Отто Валлину за то, что он отказался пожать руку россиянину Мурату Гассиеву во время процедуры взвешивания, предваряющей поединок спортсменов.

«Валлин не будет наказан. Это его право жать или не жать руку. Подобные вещи не считаются нарушением», - приводит ТАСС слова представителя WBA.

Бой Гассиев - Валлин состоится 30 сентября в турецкой Анталье. 29-летний россиянин будет защищать титул интерконтинентального чемпиона WBA.

источник: ТАСС
Кевин Джонсон одержал первую победу после получения гражданства РФ
Бывший американец в субботу, 30 сентября, одолел своего экс-соотечественника Джейсона Гаверна.
30.09.2023 20:33
Бокс
автор: Глеб Шевяков
Шведский боксёр Валлин отказался от рукопожатия с Гассиевым на церемонии взвешивания
Поединок состоится 30 сентября.
29.09.2023 22:55
Бокс
автор: Денис Владимиров
Промоутер Фьюри считает, что бой Тайсона против Усика станет крупнейшим событием века
Поединок может состояться 23 декабря или в январе 2024 года в Саудовской Аравии.
29.09.2023 19:55
Бокс
автор: Степан Шереметьев
Промоутер Усика рассказал, кто организовал бой против Фьюри
Поединок может состояться 23 декабря или в январе 2024 года в Саудовской Аравии.
29.09.2023 19:32
Бокс
автор: Степан Шереметьев
Усик и Фьюри подписали контракт на бой
Усик и Фьюри подписали контракт на бой
Также определены примерные даты поединка.
29.09.2023 18:57
Бокс
автор: Степан Шереметьев
Украинский боксёр Гвоздик заявил, что хочет подраться с двумя россиянами
В последний раз он выходил на ринг в мае, когда нокаутировал латвийца Ричарда Болотника.
29.09.2023 13:29
Бокс
автор: Степан Шереметьев
Украинец Гвоздик считает, что он справедливо проиграл россиянину Бетербиеву: Артур был лучше меня
Поединок между боксёрами состоялся в октябре 2019 года.
29.09.2023 12:41
Бокс
автор: Степан Шереметьев
Фрэнсис Нганну: не считаю себя бойцом смешанных единоборств
Камерунец готовится к боксерскому поединку против Тайсона Фьюри.
28.09.2023 14:05
Бокс
автор: Александр Бойченко
Дмитрий Бивол проведет свой следующий бой в США
Поединок состоится в декабре.
28.09.2023 13:11
Бокс
автор: Александр Бойченко
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.