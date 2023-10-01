Альварес победил Чарло и остался абсолютным чемпионом мира по боксу

В ночь на 1 октября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) прошёл долгожданный боксёрский бой между абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканцем Саулем Альваресом и американцем Джермеллом Чарло.

Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой мексиканца единогласным решением судей. Это позволило Канело сохранить чемпионские титулы WBA, WBC, WBO и IBF во второй средней весовой категории.

Всего за карьеру 33-летний Альварес провёл 64 боя: одержал 60 побед (39 — нокаутом), дважды проиграл, а ещё два поединка завершились вничью. На счету Чарло 35 побед (19 — нокаутом), одна ничья и теперь два поражения.