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«Никто не сможет побить такого Канело». Сауль Альварес — о победе над Чарло

Мексиканец одержал юбилейную победу в карьере.
01 октября 2023 10:17
автор: Виталий Стопин

Абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль Альварес поделился эмоциями после победы над американцем Джермеллом Чарло. Их бой прошёл минувшей ночью в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

«Никто не сможет побить такого Канело. Я чертовски сильно люблю бокс. Он — это моя жизнь», — заявил Альварес во флеш-интервью сразу после боя.

Поединок между Альваресом и Чарло продлился все 12 раундов и завершился победой мексиканца единогласным решением судей. Канело сохранил у себя чемпионские пояса WBA, WBC, WBO и IBF во второй средней весовой категории.

На счету Сауля Альвареса 60 побед (39 — нокаутом), два поражения и две ничьи.

источник: «Советский спорт»
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