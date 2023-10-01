«Никто не сможет побить такого Канело». Сауль Альварес — о победе над Чарло

Абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль Альварес поделился эмоциями после победы над американцем Джермеллом Чарло. Их бой прошёл минувшей ночью в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

«Никто не сможет побить такого Канело. Я чертовски сильно люблю бокс. Он — это моя жизнь», — заявил Альварес во флеш-интервью сразу после боя.

Поединок между Альваресом и Чарло продлился все 12 раундов и завершился победой мексиканца единогласным решением судей. Канело сохранил у себя чемпионские пояса WBA, WBC, WBO и IBF во второй средней весовой категории.

На счету Сауля Альвареса 60 побед (39 — нокаутом), два поражения и две ничьи.