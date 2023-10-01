Лебедев рассказал, чего не хватило Гассиеву для победы над Валлином

Бывший чемпион мира по боксу по версиям WBA и IBF Денис Лебедев прокомментировал поражение Мурата Гассиева в поединке с Отто Валлином.

«Надо было чуть больше постараться. Возможно, где-то Валлин был немного точнее, передней рукой делал легкие попадания. Они же все-таки были попаданиями, их засчитали. Если бы я был судьей, то победу все равно отдал Мурату. Но я не судья, смотрел бой с точки зрения боксера. Мурат всегда предлагал Отто бой, постоянно оказывал на него давление, старался сделать свою работу», - приводит слова Лебедева «Спорт-Экспресс».

Напомним, бой завершился победой Валлина судеским решением. Отто стал новым интерконтинентальным чемпионом в супертяжелом весе по версии WBA.

Бой прошел все десять раундов. Гассиев потерпел второе поражение при 30 победах, Валлин остался с одним поражение и добыл 26-ю победу.