Чемпион Hardcore Асбаров ожидал большего от Гассиева в бою с Валлином

Чемпион Hardcore FC и Hardcore Boxing Сослан Асбаров прокомментировал поражение Мурата Гассиева в поединке с Отто Валлином.

«Мурат Гассиев действительно проиграл, смотрел полный бой. На самом деле, я ожидал большего от Гассиева, наверное, он и сам хотел сделать больше. Но для него это еще один опыт, и я на связи, если надо», - приводит слова Асбарова Metaratings.

Напомним, бой завершился победой Валлина судеским решением. Отто стал новым интерконтинентальным чемпионом в супертяжелом весе по версии WBA.

Бой прошел все десять раундов. Гассиев потерпел второе поражение при 30 победах, Валлин остался с одним поражение и добыл 26-ю победу.