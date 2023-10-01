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Мышев не считает, что Гассиева засудили в бою против Валлина

Мурат потерпел второе поражение в карьере.
01 октября 2023 14:35
автор: Александр Кожевников

Чемпион мира по боксу Владимир Мышев прокомментировал поражение Мурата Гассиева в поединке с Отто Валлином.

«Не могу сказать, что решение судей удивило. Считаю, что оно, в принципе, справедливое. Но бой близкий, в таком поединки победу могли отдать в любую сторону. Валлин в послематчевом интервью сказал, что переживал при оглашении результата, особенно когда сказали, что решение раздельное. Не могу согласиться, что Гассиева засудили. Все-таки в близком бою победу могли отдать в любую сторону. Засудили — это когда поединок очевидный, но победу отдают другому боксеру. От Гассиева ждали больше, чем у него получилось. Пенять на судей не стоит», — приводит слова Мышева «РБ Спорт».

Напомним, бой завершился победой Валлина судейским решением. Отто стал новым интерконтинентальным чемпионом в супертяжелом весе по версии WBA.

Бой прошел все десять раундов. Гассиев потерпел второе поражение при 30 победах, Валлин остался с одним поражение и добыл 26-ю победу.

источник: «РБ-Спорт»
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