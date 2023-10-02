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Сергей Ковалёв заявил, что у него угнали «Гелендваген»

В 2014 году он был признан лучшим боксером года по версии The Ring.
02 октября 2023 12:22
автор: Виталий Овсянников

Российский боксер Сергей Ковалёв, трижды становивший чемпионом мира в полутяжёлом весе, рассказал о том, что у него угнали Mercedes-Benz G-класс, известный под названием «Гелендваген».

«Утро у нас не совсем доброе по простой причине: видите – не хватает чего-то? Все автомобили на месте, а одного нет. Зато другой джип (машина полиции – прим. редакции) приехал вместо моего «Гелендвагена». Короче, тачку уперли прошлой ночью. Весело живем, я в шоке», – сказал Ковалев в видео, опубликованном в соцсетях.

В 2014 году Ковалев был признан лучшим боксером года по версии The Ring. На его счету имеются победы над такими легендами как Бернард Хопкинс, Жан Паскаль, Элейдер Альварес и многими другими. В общей сложности он провёл 35 боев, одержал 30 побед, четыре раза уступил и один бой закончил вничью.

источник: «Советский спорт»
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