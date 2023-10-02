Фроч считает, что Владимир Кличко мог бы стать спарринг-партнёром Усика перед боем с Фьюри

Многократный чемпион мира Карл Фроч считает, что украинец Александр Усик мог бы пригласить в свой лагерь именитого соотечественника Владимира Кличко, чтобы успешно подготовиться к поединку с чемпионом WBC британцем Тайсоном Фьюри.

«Чтобы подготовиться к Фьюри, Усику нужен человек не ниже двух метров. Владимир Кличко стал бы хорошим спарринг-партнёром для Усика, это боец мирового класса, который, учитывая рост и размах рук, способен дать хороший спарринг», — приводит слова Фроча DAZN.

Ранее сообщалось, что поединок состоится в Саудовской Аравии 23 декабря 2023 года или в январе 2024 года

За профессиональную карьеру в активе Усика 21 победа в 21 поединке. Что касается Фьюри, то он провел 34 боя и одержал 33 победы. Один поединок завершился вничью.