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Фроч считает, что Фьюри с легкостью победит Нганну

Бой двух супертяжеловесов состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 28 октября.
02 октября 2023 21:10
автор: Степан Шереметьев

Бывший чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч поделился ожиданиями от боксерского поединка между британцем Тайсоном Фьюри и камерунцем Фрэнсисом Нганну.

«Послушайте, это просто гребаный спарринг, возможно, самый легкий спарринг, который у него когда-либо был. Меня не волнует, что Нганну умеет бить, мул может бить очень сильно, но он никогда не сможет точно попасть. Ему точно оторвут голову», — приводит слова Фроча Boxing Scene.

Напомним, что бой двух супертяжеловесов состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 28 октября.

источник: Boxing Scene
Фроч считает, что Владимир Кличко мог бы стать спарринг-партнёром Усика перед боем с Фьюри
Поединок состоится 23 декабря или в январе 2024 года в Саудовской Аравии.
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