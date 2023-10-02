Фроч считает, что Фьюри с легкостью победит Нганну

Бывший чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч поделился ожиданиями от боксерского поединка между британцем Тайсоном Фьюри и камерунцем Фрэнсисом Нганну.

«Послушайте, это просто гребаный спарринг, возможно, самый легкий спарринг, который у него когда-либо был. Меня не волнует, что Нганну умеет бить, мул может бить очень сильно, но он никогда не сможет точно попасть. Ему точно оторвут голову», — приводит слова Фроча Boxing Scene.

Напомним, что бой двух супертяжеловесов состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 28 октября.