«Это будет легко — как отобрать конфету у ребенка». Чисора уверен в победе Фьюри над Усиком

Популярный британский боксер Дерек Чисора сделал прогноз на поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и представителем Великобритании Тайсоном Фьюри.

«Кто победит? Тайсон. Он крупнее, у него более длинные руки. Просто Тайсон. Это будет легко — как отобрать у ребенка конфету. Тайсон просто переедет Усика», — заявил Чисора в интервью Pro Boxing Fans.

Усик и Фьюри проведут бой в Саудовской Аравии 23 декабря 2023 года или в январе 2024 года. На кону будут стоять все самые престижные титулы по версиям: WBC, WBA, IBF, WBO, The Ring.