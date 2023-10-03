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«Это будет легко — как отобрать конфету у ребенка». Чисора уверен в победе Фьюри над Усиком

Поединок состоится 23 декабря 2023 года или в январе 2024 года.
03 октября 2023 10:29
автор: Виталий Овсянников

Популярный британский боксер Дерек Чисора сделал прогноз на поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и представителем Великобритании Тайсоном Фьюри.

«Кто победит? Тайсон. Он крупнее, у него более длинные руки. Просто Тайсон. Это будет легко — как отобрать у ребенка конфету. Тайсон просто переедет Усика», — заявил Чисора в интервью Pro Boxing Fans.

Усик и Фьюри проведут бой в Саудовской Аравии 23 декабря 2023 года или в январе 2024 года. На кону будут стоять все самые престижные титулы по версиям: WBC, WBA, IBF, WBO, The Ring.

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