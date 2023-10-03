Стали известны гонорары Усика и Фьюри за предстоящий бой

Украинский боксёр Александр Усик и британец Тайсон Фьюри заработают более 200 миллионов долларов на двоих за бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе. Об этом сообщает GiveMeSport.

По данным источника, Фьюри получит более 100 млн, а Усик может рассчитывать на сумму около 80-100 млн долларов. Однако окончательные цифры будут зависеть от количества проданных платных трансляций.

В свою очередь, промоутер Боб Арум считает, что Фьюри заработает намного больше озвученной выше суммы.

Поединок состоится в Саудовской Аравии 23 декабря 2023 года или в январе 2024 года. За профессиональную карьеру в активе Усика 21 победа в 21 поединке. Что касается Фьюри, то он провел 34 боя и одержал 33 победы. Один поединок завершился вничью.