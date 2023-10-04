Менеджер Бивола назвал причину срыва поединка с Бетербиевым

Менеджер чемпиона WBA в полутяжёлом весе Дмитрия Бивола, рассказал о причинах несостоявшегося боя с другим россиянином Артуром Бетербиевым.

Отметим, что боксёры должны были сразиться за звание абсолютного чемпиона мира.

«Скажу честно, этот бой не случился в июне по двум причинам: во-первых, условия чуть недотягивали, чтобы всех устроить. Всех. Я не думаю, что Бетербиев и его сторона хотят выходить на бой, лишь бы выйти. Я уверен, что у них тоже есть определённые пожелания, ожидания. Потом обсуждали, что бой будет в декабре. У Бетербиева должен был быть бой в августе в Канаде с Каллумом Смитом, у него травма, бой отменяется, бой обсуждается на январь, всё не по плану», – заявил Вадим Корнилов в подкасте Григория Дрозда.

В последнем бою Бивол победил единогласным судейским решением бывшего чемпиона мира мексиканца Хильберто Рамиреса. Артур владеет поясами чемпиона мира по версиям WBC, IBF и WBO.