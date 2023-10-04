Боб Арум: Фьюри за бой с Усиком может заработать $ 200 млн

Боб Арум, промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри, рассказал о его гонораре в бою с обладателем титулов WBA, IBF и WBO украинцем Александром Усиком. Ранее сообщалось, что их поединок может состояться уже в конце декабря 2023 года в Саудовской Аравии.

«Как только появляются деньги, сделка перестаёт быть проблематичной. Боксёры не думают о том, сколько заработает соперник — они думают о том, сколько заработают именно они. И каждый из них получит гонорар, с которым ранее никогда не сталкивался. Они довольны, я доволен.

Думаю, что когда все деньги будут собраны, и это произойдёт до конца июня 2024 года, Фьюри приблизился к $ 200 млн», — заявил Арум в интервью YouTube-каналу Boxing News.

Александр Усик в августе 2022 года в бою-реванше с Энтони Джошуа защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в тяжёлом весе. До перехода в «супертяжи» украинец стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе. Всего в его активе 21 победа в 21 поединках на профессиональном ринге.

Тайсон Фьюри на профессиональном ринге провёл 33 боя и одержал 32 победы при одной ничьей.